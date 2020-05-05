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Факты / Украина

Карантин в Украине могут продлить после 22 мая — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, однако допускает дальнейшие его послабления.

— Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять ситуация с заболеваемостью, — сказал он в эфире Украинского радио во вторник.

Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца.

— Медсистема отвечает параметрам как первого, так и второго этапа, позволяющего смягчать некоторые меры, – констатировал премьер.

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Однако правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт.

По словам Дениса Шмыгаля, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решения по количеству транспорта и изменению его графика работы.

Напомним, на внеочередном заседании правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая начнут действовать некоторые смягчения.

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