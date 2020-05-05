Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня у зв’язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, однак допускає подальші його послаблення.

– Найімовірніше, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і далі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме ситуація із захворюваністю, – сказав він в ефірі Українського радіо у вівторок.

Шмигаль нагадав, що ВООЗ 4 травня продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину на два місяці.

– Медсистема відповідає параметрам як першого, так і другого етапу, що дозволяє пом’якшувати деякі заходи, – констатував прем’єр.

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Однак уряд наразі не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт.

За словами Дениса Шмигаля, міський транспорт ходитиме, як ходив, а мери ухвалюватимуть рішення щодо кількості транспорту і змін його графіка роботи.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня почнуть діяти деякі пом’якшення.