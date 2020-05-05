Контракт на три месяца и обсервация: Украина отправила в Германию заробитчан

5 мая около 180 украинских сезонных работников вылетели в Германию из аэропорта Борисполь.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Украинцы летят рейсом МАУ и приземлятся в международном аэропорте Франкфурт-Хане.

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— У каждого контракт на 3+ месяца, страхование, разрешение от Федеральной службы труда Германии. Есть отдельный трансфер из аэропорта прибытия + 14 дней обсервация, чтобы предотвратить вспышку Covid-19, — сказал Пристайко.

У Борисполі злітає рейс #МАУ до Frankfurt-Hahn понад 180 українців їдуть на сезонні роботи. У кожного контракт на 3+ місяці, страхування, дозвіл від Федеральної служби праці ????????. Є окремий трансфер з аеропорту прибуття+14 днів обсервація, щоб запобігти спалахам #Covid19 pic.twitter.com/Bm1NbcV0br — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 5, 2020



Напомним, МАУ продолжает перевозки украинских заробитчан по программе МИД и Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее были выполнены рейсы в Хельсинки и Лондон.

Также авиакомпания получила заказ на чартерные перевозки сезонных работников от Великобритании, Финляндии, Швеции и Польши.