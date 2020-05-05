Украинские заробитчане едут за границу: МАУ выполнит третий спецрейс

Авиакомпания МАУ продолжает перевозки украинских заробитчан по программе МИД и Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В частности, 5 мая из Киева во Франкфурт (Германия) отправится спецрейс.

Ранее аналогичные рейсы выполнены в Хельсинки и Лондон.

Кроме того, авиакомпания получила заказ на чартерные перевозки сезонных работников от Великобритании, Финляндии, Швеции и Польши.

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В МАУ отмечают, что для перевозки принимаются только официально трудоустроены граждане, а обязательные документы: трудовая виза, контракт сроком от трех месяцев, медицинская страховка, в частности на случай Covid-19.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на карантин, правительство позволит выезд за границу украинским заробитчанам, но только тем, кому ЕС гарантирует стабильную зарплату и соцпакет минимум на три месяца.

Источник: МАУ