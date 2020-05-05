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Факти / Україна

Контракт на три місяці і обсервація: Україна відправила до Німеччини заробітчан

5 травня близько 180 українських сезонних працівників вилетіли до Німеччини з аеропорту Бориспіль.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Українці летять рейсом МАУ і приземляться в міжнародному аеропорту Франкфурт-Хані.

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– У кожного контракт на 3 + місяці, страхування, дозвіл від Федеральної служби праці Німеччини. Є окремий трансфер з аеропорту прибуття + 14 днів обсервація, щоб запобігти спалаху Covid-19, – сказав Пристайко.


Нагадаємо, МАУ продовжує перевезення українських заробітчан за програмою МЗС та Офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше були виконані рейси в Гельсінкі і Лондон.

Також авіакомпанія отримала замовлення на чартерні перевезення сезонних працівників від Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

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