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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Коронавирус и кредиты для бизнеса: Зеленский поговорил с президентом ЕБРР

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР сэром Суммой Чакрабарти, во время которого стороны обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса.

Кроме карантинных мероприятий, глава государства сосредоточился на программах социальной помощи и поддержки бизнеса.

Он предложил ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства Украины для запуска программы финансирования малого и среднего бизнеса.

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Владимир Зеленский отметил, что в условиях карантина малый бизнес страдает больше всего, поэтому власть работает над тем, чтобы разработать программы поддержки предпринимателей.

— В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам, — добавил президент.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал программу кредитов предпринимателям под госгарантии.

Источник: Офис президента

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