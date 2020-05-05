Коронавірус і кредити для бізнесу: Зеленський поговорив з президентом ЄБРР

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ЄБРР сером Сумою Чакрабарті, під час якої сторони обговорили ситуацію з поширенням пандемії коронавірусу.

Крім карантинних заходів, глава держави зосередився на програмах соціальної допомоги та підтримки бізнесу.

Він запропонував ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду України для запуску програми фінансування малого та середнього бізнесу.

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Володимир Зеленський зазначив, що в умовах карантину малий бізнес страждає найбільше, тому влада працює над тим, щоб розробити програми підтримки підприємців.

– У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами, – додав президент.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував програму кредитів підприємцям під держгарантії.