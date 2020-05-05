Кредит под 3% на срок до двух лет: детали программы Новые деньги

Малые и микропредприятия смогут взять кредиты на срок до двух лет под 3% годовых по новой кредитной программой Новые деньги.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, компании с оборотом в эквиваленте до €10 млн смогут потратить эти деньги на первоочередные цели вроде выплаты зарплат и оплаты аренды.

— Разницу между 3% годовых и ставкой, которую определит банк на основе финансирования НБУ, будет компенсировать государство, — добавил министр.

При этом программа будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и численности персонала заемщиков.

Также программа Новые деньги предусматривает отсрочку по выплате тела кредита и отсрочку по выплате процентов.

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Инициатива уже утверждена Кабинетом министров и будет передана для рассмотрения Верховной Радой, подчеркнул Петрашко.

Как сообщалось, 15 апреля правительство увеличило максимальную сумму займа до 3 млн грн.