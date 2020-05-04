Мэры городов могут пойти на местные выборы как один политический проект — Кличко

Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают, что могут пойти на местные выборы в октябре 2020 года как единый политический проект.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Не секрет, что в парламенте идут разговоры, чтобы ограничить участие маленьких партий в местных выборах, и, чтобы все представители небольших партий пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в Раде. Поэтому мэры волнуются и не исключают, что в этой ситуации могут быть презентованы как представители местного самоуправления.

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Напомним, местные выборы в Украине состоятся в последнее воскресенье октября, даже если Верховная Рада не успеет принять закон о децентрализации.