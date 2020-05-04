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Факти / Україна / Політика

Мери міст можуть піти на місцеві вибори як один політичний проект – Кличко

Мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не виключають, що можуть піти на місцеві вибори у жовтні 2020 року як єдиний політичний проект.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Не секрет, що в парламенті є розмови, щоб обмежити участь маленьких партій у місцевих виборах, і, щоб всі представники невеликих партій пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в Раді. Тому мери хвилюються і не виключають, що у цій ситуації можуть бути презентовані як представники місцевого самоврядування.

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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня, навіть якщо Верховна Рада не встигне ухвалити закон про децентралізацію.

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