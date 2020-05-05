Карантин в Киеве: заработали продуктовые рынки - условия

В столице Украины начали восстанавливать свою работу продуктовые рынки.

С 5 мая возобновили работу Демеевский рынок в Голосеевском районе, рынок Маяк и рынок на Лесном в Деснянском районе. Со среды откроются также Печерский и Владимирский рынки.

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Корреспондент Фактов Ольга Чайко сообщает, что при входе на рынок людям меряют температуру. Также посетителей, как и продавцов пока очень мало.

— Рынки полупустые, говорят около 15% людей вышло сегодня на работу. Все надели несколько пар перчаток.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать правила безопасности на рынках: соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки и пользоваться дезинфекторами.



























Меряют температуру и выдают перчатки: в Киеве заработали продуктовые рынки / 7 фотографий

Ранее в Киеве с 5 мая разрешили продажу фастфуда в МАФах и кофе на вынос в условиях карантина.