Карантин в Киеве: заработали продуктовые рынки - условия

В столице Украины начали восстанавливать свою работу продуктовые рынки.
С 5 мая возобновили работу Демеевский рынок в Голосеевском районе, рынок Маяк и рынок на Лесном в Деснянском районе. Со среды откроются также Печерский и Владимирский рынки.
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Корреспондент Фактов Ольга Чайко сообщает, что при входе на рынок людям меряют температуру. Также посетителей, как и продавцов пока очень мало.
— Рынки полупустые, говорят около 15% людей вышло сегодня на работу. Все надели несколько пар перчаток.
Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать правила безопасности на рынках: соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки и пользоваться дезинфекторами.
Ранее в Киеве с 5 мая разрешили продажу фастфуда в МАФах и кофе на вынос в условиях карантина.