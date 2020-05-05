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Факти / Україна

Міряють температуру та видають рукавички: у Києві запрацювали продуктові ринки

У столиці України почали відновлювати свою роботу продуктові ринки.

З 5 травня відновили роботу Деміївський ринок у Голосіївскому районі, ринок Маяк та базар на Лісовій у Деснянському районі. З середи відкриються також Печерський та Володимирський ринки.

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Кореспондент Фактів Ольга Чайко повідомляє, що при вході на ринок людям міряють температуру. Також відвідувачів, як і продавців поки дуже мало.

— Ринки напівпорожні, кажуть десь 15% людей вийшло сьогодні на роботу. Всі повдягали кілька пар рукавичок.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян дотримуватися правил безпеки на ринках: дотримуватися дистанції, носити маски та рукавички і користуватися дезінфекторами.

  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
  • Карантин у Києві: запрацювали продуктові ринки - умови
Міряють температуру та видають рукавички: у Києві запрацювали продуктові ринки / 7 фотографий

Раніше у Києві з 5 травня дозволили продаж фастфуду у МАФах та кави на виніс в умовах карантину.

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