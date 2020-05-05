В Киеве разрешили продажу фастфуда в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Если продавцы будут выполнять ряд требований, то продажа может быть начата уже с 5 мая.

— В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть такие, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей, — отметили в КГГА.

Употребление пищи и напитков на месте продажи запрещается, а реализации должна происходить через специально оборудованное окошко.

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У входа в МАФ должны быть диспенсеры с антисептиками, в наличии должны быть одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.