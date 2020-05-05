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Факты / Украина / Общество

В Киеве разрешили продажу фастфуда и кофе на вынос — список требований

В Киеве разрешили продажу фастфуда в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Если продавцы будут выполнять ряд требований, то продажа может быть начата уже с 5 мая.

— В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть такие, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей, — отметили в КГГА.

Употребление пищи и напитков на месте продажи запрещается, а реализации должна происходить через специально оборудованное окошко.

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У входа в МАФ должны быть диспенсеры с антисептиками, в наличии должны быть одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

— Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение дистанции в 1,5 м, — подчеркнули в КГГА.

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