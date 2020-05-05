Невиданные долги. Как карантин ударил по уплате коммуналки

Украинцы перестают платить за газ. В Сумской и Хмельницкой областях платят только 60% потребителей. На Буковине — меньше половины, а в Кременчуге вообще менее трети абонентов.

Многие украинцы решили придержать копеечку до лучших времен. Начала сдавать платежные позиции даже столица. Теперь Киев рекордсмен в Украине по неплатежам.

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Главная причина долгов — это несостоятельность потребителей платить за коммуналку из-за закрытых предприятий и потери работы.

Таких украинцев — сотни тысяч. Правительство пошло им навстречу, на время карантина запретили начислять пеню за несвоевременную оплату. А также упростил оформление жилищных субсидий. Потребителям теперь не нужно идти в управление соцзащиты и собирать справки.

Тем, кто претендует на субсидию впервые, тоже не нужно стоять в очередях. Документы можно подать по почте или онлайн на сайте Минсоцполитики.

Также государство на 50% увеличило социальные нормативы. То есть объем услуг, на которые распространяются субсидии и льготы. Теперь в платежках суммы должны уменьшиться в среднем на 300 грн.

Тем, кто потерял из-за карантина работу, стало проще получить статус безработного. Оформление — также дистанционно. Пособие по безработице при этом начислят со дня подачи заявки.

Но все это касается только тех, кто был официально трудоустроен. А этим похвастаться могут далеко не все украинцы.

Но такая помощь государства волну неплатежей остановить так и не смогла. Несмотря на это, когда заговорили о моратории на оплату комуслуг, долги сразу выросли. Правительство запретило отключать неплательщиков от коммунальных сетей. Нашлись и те, кто просто воспользовался случаем.

Мало кто задумывается, что будет, когда карантин закончится. И чем обернется отложения оплаты коммуналки. Фактически это приведет лишь к наращиванию долгов.

Коммунальщикам государство пока не компенсирует нынешние потери. Даже материалы для дезинфекции домов им приходится покупать за собственные средства.

В регионах же денег уже едва хватает на латание труб. В Днепре даже отказались от запланированных проектов. В некоторых городах уже заговорили об отправке персонала в отпуска за свой счет и сокращения.

Если же и дальше так пойдет, то коммунальщики предупреждают о вынужденных отключения. Но света в конце тоннеля пока не видно. Ведь после окончания карантина финансовые проблемы могут затянуться. В мире прогнозируют кризис, возможно, еще более серьезный, чем в 2008 году.

Напомним, в Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина.