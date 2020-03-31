В Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина

Ссылаясь на кризис, в Николаеве треть абонентов перестала платить за воду. Жители уже задолжали водоканалу 101 млн грн. Этих денег хватило бы на девять месяцев бесперебойной работы насосов. Из-за долгов населения предприятие не может вовремя рассчитаться за электричество, а это приведет к отключению насосов.

Нечем будет и платить зарплату слесарям, поэтому те будут массово увольняться. Поэтому ликвидировать порывы и аварии будет некому, сетуют в водоканале. Меньше оплачивают коммунальные услуги и в Днепре — на 22%. Это критично, говорят на водоканале, и уже затягивают пояса. Из-за недостатка денег вынуждены отказаться от всех запланированных проектов, чтобы несмотря на трудности обеспечить город водой. Подробнее в сюжете Елены Горячевой и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины лучше готова к кризису, чем 10 лет назад.

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