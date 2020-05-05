Небачені борги. Як карантин вдарив по сплаті комуналки

Українці перестають платити за газ. На Сумщині та Хмельниччині платять лише 60% споживачів. На Буковині – менше половини, а в Кременчуку взагалі менше третини абонентів.

Багато українців вирішили притримати копієчку до кращих часів. Почала здавати платіжні позиції навіть столиця. Тепер Київ рекордсмен в Україні з неплатежів.

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Головна причина боргів – це неспроможність споживачів платити за комуналку через закриті підприємства та втрату роботи.

Таких українців – сотні тисяч. Уряд пішов їм назустріч, на час карантину заборонив нараховувати пеню за несвоєчасну оплату. А також спростив оформлення житлових субсидій. Споживачам тепер не треба йти до управлінь соцзахисту і збирати довідки.

Тим, хто претендує на субсидію вперше, теж не потрібно стояти в чергах. Документи можна подати поштою або онлайн на сайті Мінсоцполітики.

Також держава на 50% збільшила соціальні нормативи. Тобто обсяг послуг, на які розповсюджуються субсидії та пільги. Тепер в платіжках суми повинні зменшитися в середньому на 300 грн.

Тим, хто втратив через карантин роботу, стало простіше отримати статус безробітного. Оформлення – також дистанційно. Допомогу по безробіттю при цьому нарахують з дня подачі заявки.

Та все це стосується лише тих, хто був офіційно працевлаштований. А цим похвалитися можуть далеко не всі українці.

Але така допомога держави хвилю неплатежів зупинити так і не змогла. Попри це, коли заговорили про мораторій на оплату компослуг, борги одразу зросли. Уряд заборонив відключати неплатників від комунальних мереж. Знайшлися й ті, хто просто скористався випадком.

Мало хто замислюється, що буде, коли карантин закінчиться. Та чим обернеться відкладення оплати комуналки. Фактично це призведе лише до нарощування боргів.

Комунальникам держава поки ніяк не компенсує нинішні втрати. Навіть матеріали для дезінфекції будинків їм доводиться купувати за власні кошти.

В регіонах же грошей вже ледь вистачає на латання труб. В Дніпрі навіть відмовилися від запланованих проектів. В деяких містах вже заговорили про відправлення персоналу у відпустки за свій рахунок та скорочення.

Якщо ж і далі так піде, то комунальники попереджають про вимушені відключення. Але світла в кінці тунелю поки не видно. Адже після закінчення карантину фінансові проблеми можуть затягнутися. В світі прогнозують кризу, можливо, ще більш серйозну, ніж у 2008 році.

Нагадаємо, у Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин.