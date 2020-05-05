Послы стран ЕС одобрили выделение Украине €1,2 млрд

Послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Украина является одной из 10 соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до €3 млрд помощи.

— Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса, — сказала министр финансов Хорватии Здравко Марич.

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Также помощь получат: Албания — €180 млн, Босния и Герцеговина — €250 млн, Грузия — €150 млн, Иордания — €200 млн, Косово — €100 млн, Молдова — €100 млн, Черногория — €60 млн, Северная Македония — €160 млн, Тунис — €600 млн.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса двумя траншами. Первые €600 млн страна получит при условии успешного сотрудничества с МВФ. Для перечисления еще €600 млн Киев должен будет осуществить реформы.