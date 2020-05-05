Посли країн ЄС схвалили виділення Україні €1,2 млрд

Посли країн-членів Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Україна є однією з 10 сусідніх країн, яким в загальній сумі буде виділено до €3 млрд допомоги.

– Країни, які є учасниками політики розширення і політики сусідства є нашими найближчими партнерами. Зараз, як ніколи необхідно, щоб ми трималися разом і демонстрували cолідарність у подоланні економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи, – сказала міністр фінансів Хорватії Здравко Маріч.

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Також допомогу отримають: Албанія – €180 млн, Боснія і Герцеговина – €250 млн, Грузія – €150 млн, Йорданія – €200 млн, Косово – €100 млн, Молдова – €100 млн, Чорногорія – €60 млн, Північна Македонія – €160 млн, Туніс – €600 млн.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами. Перші €600 млн країна отримає за умови успішної співпраці з МВФ. Для перерахування ще €600 млн Київ повинен буде здійснити реформи.