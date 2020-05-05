Рада будет инициировать увеличение финансирования здравоохранения до 6% ВВП

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать увеличение финансирования системы здравоохранения вдвое – на уровне 6% ВВП в бюджете 2021 года.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга.

— Первая ошибка реформы – недофинансирование. Такие страны, как Франция и Германия, тратят на систему здравоохранения около 10% ВВП. Польша в этом году потратила 5%, и с каждым годом этот процент растет. ВВП Украины гораздо меньше, чем во Франции и Германии, и на порядок ниже, чем в Польше, однако мы тратим на систему здравоохранения только 3% ВВП. В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет успешной, — сказал он.

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При этом он добавил, что комитет по вопросам здоровья нации медпомощи и медстрахования настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения.

— Комитет по вопросам здоровья нации медпомощи и медстрахования настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в два раза – до 6% ВВП. Формирование бюджета 2021 года уже началось и мы призываем правительство пересмотреть финансирование, — добавил он.

Напомним, Минздрав вводит новую систему финансирования больниц с 1 июня. Министерство уже занимается вопросом об изменениях в некоторых нормативных актах.