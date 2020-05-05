Рада ініціюватиме збільшення фінансування охорони здоров’я до 6% ВВП

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування ініціюватиме збільшення фінансування системи охорони здоров’я вдвічі – на рівні 6% ВВП в бюджеті 2021 року.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький під час прес-брифінгу.

– Перша помилка реформи – недофінансування. Такі країни, як Франція та Німеччина, витрачають на систему охорони здоров’я близько 10% ВВП. Польща цього року витратила 5%, і з кожним роком цей відсоток зростає.

ВВП України набагато менше, ніж у Франції та Німеччині, і на порядок нижче, ніж в Польщі, однак ми витрачаємо на систему охорони здоров’я лише 3% ВВП. В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не буде успішною, – сказав він.