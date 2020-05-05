С 1 июня Минздрав вводит новую систему финансирования больниц

Минздрав вводит новую систему финансирования больниц с 1 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, министерство уже занимается вопросом об изменениях в некоторых нормативных актах.

— Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году, — сказал Степанов.

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К слову, ранее президент Украины заявил, что соцсети и его рабочий стол заполнены обращениями врачей со всех уголков Украины, которые касаются второго этапа медицинской реформы.

Ранее Факты ICTV писали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что судьба медицинской реформы в Украине будет определяться результатами аудита. По его словам, аудит призван выявить все проблемы.