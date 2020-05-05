Дело Гладковского: фигуранту схем избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд 5 мая избрал меру пресечения одному из участников схем экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в оборонной сфере.

Суд определил фигуранту меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн.

Также ему запрещено покидать Киев без разрешения следователя, прокурора и суда, он обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Срок действия меры пресечения — до 3 июня 2020 года.

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Прокуроры САП настаивали на содержании его под стражей с альтернативой залога в 23 млн грн. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления прокурорами САП с полным текстом решения суда.

Напомним, 17 октября 2019 был задержан бывший экс-заместитель руководителя СНБО Украины Олег Гладковський после попытки выехать из страны. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением.