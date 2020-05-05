PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Справа Гладковського: фігурантові схем обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 5 травня обрав запобіжний захід одному з учасників схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері.

Суд визначив фігурантові запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн.

Також йому заборонено залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора і суду, він зобов’язаний здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Термін дії запобіжного заходу – до 3 червня 2020 року.

Читайте: Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру шести особам

Прокурори САП наполягали на утриманні його під вартою з альтернативою застави в 23 млн грн. Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення прокурорами САП з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року був затриманий колишній екс-заступник керівника РНБО України Олег Гладковський після спроби виїхати з країни. Йому інкримінували зловживання службовим становищем.

Джерело: САП

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка