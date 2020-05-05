Стало известно, как будут учиться школьники в сентябре

Весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, нет уверенности в том, что во время карантина все школьники смотрели видеоуроки.

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Бабак отметил, что сентябрь станет корректирующим месяцем.

— Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея стала своевременной и необходимой, а потому успешной… Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина, — сказал он.

Напомним, учебный год во всех школах завершится дистанционно. Также в учебных заведениях не будут проводить массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров.

Источник: Слуга народа