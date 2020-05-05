Стало відомо, як навчатимуться школярі у вересні

Весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, немає впевненості в тому, що під час карантину всі школярі дивилися відеоуроки.

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Бабак зазначив, що вересень стане коригуючим місяцем.

– Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея стала своєчасною і необхідною, а тому успішною… Однак, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Тому перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми будемо повторювати все, чого повинні були навчитися за час карантину, – сказав він.

Нагадаємо, навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно. Також у навчальних закладах не проводитимуть масових заходів, зокрема-останніх дзвінків та випускних вечорів.

Джерело: Слуга народу