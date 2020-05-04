Без последнего звонка и выпускного: учебный год в школах закончится дистанционно

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

— Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным — они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года, — сказала в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Календарь обучения:

до 31 мая будут проходить занятия;

к 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений;

в течение июня школы на педагогических советах рассмотрят вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускникам 11 классов выдадут документ о получении образования после ВНО.

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Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

В 2019-2020 учебном году школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая. С 11 мая в стране будет смягчение ограничений, но учебные заведения остаются закрытыми.