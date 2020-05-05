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Факты / Украина

В Днепре с 12 мая частично заработает общественный транспорт

В Днепре с 12 мая частично возобновят работу общественного транспорта в обычном режиме.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

По его словам, весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов возобновит свою работу по схемам, которые были до карантина. Некоторые маршруты все еще будут курсировать по схемам, внедренными на время карантина

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Чтобы воспользоваться транспортом потребуется спецбилет, удостоверение личности и наличие маски и перчаток.

Кроме того, с 12 мая проезд снова становится платным, согласно установленному тарифу.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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