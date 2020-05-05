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Факти / Україна

У Дніпрі з 12 травня частково запрацює громадський транспорт

У Дніпрі з 12 травня частково відновлять роботу громадського транспорту у звичному режимі.

Про це повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

За його словами, увесь електротранспорт і 39 автобусних маршрутів відновить свою роботу за схемами, які були до карантину. Деякі маршрути все ще курсуватимуть за схемами, запровадженими на час карантину.

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Щоб скористуватися транспортом буде потрібен спецквиток, посвідчення особи та наявність маски і рукавичок.

Крім того, з 12 травня проїзд знову стає платним, відповідно до встановленого тарифу.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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