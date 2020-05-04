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Факты / Украина

Через окошко и без посуды: как заведения будут работать с 11 мая

С 11 мая различные заведения смогут возобновить свою работу, если будут придерживаться рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий во время предоставления услуг.

Всем ресторанам, непродовольственным магазинам, салонам красоты, парикмахерским и другим объектам обслуживания населения нужно будет ежедневно измерять температуру тела всем работникам, а также следить за тем, чтобы они использовали средства индивидуальной защиты и не забывали дезинфицировать рабочие места.

Рекомендации парикмахерским и салонам красоты:

  • принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями;
  • ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено;
  • будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг — не менее 2 м.

Рекомендации объектам бытового обслуживания населения:

  • организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
  • не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Рекомендации заведениям общественного питания:

  • обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м;
  • заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери;
  • место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом;
  • сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде;
  • запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Рекомендации нотариусам, адвокатам и аудиторам:

  • принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями;
  • ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

Читайте: Ослабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

Противоэпидемические меры для зон отдыха и открытых спортплощадок:

  • разместить на территории и при входе правила и ограничения;
  • оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
  • обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;
  • не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и тд;
  • не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
  • При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но готовится ослабить ограничительные меры после 11 мая. Общественное обсуждение возможных послаблений продлится до 6 мая.

Фото: Dreamstime

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