Через окошко и без посуды: как заведения будут работать с 11 мая

С 11 мая различные заведения смогут возобновить свою работу, если будут придерживаться рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий во время предоставления услуг.

Всем ресторанам, непродовольственным магазинам, салонам красоты, парикмахерским и другим объектам обслуживания населения нужно будет ежедневно измерять температуру тела всем работникам, а также следить за тем, чтобы они использовали средства индивидуальной защиты и не забывали дезинфицировать рабочие места.

Рекомендации парикмахерским и салонам красоты:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями;

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено;

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг — не менее 2 м.

Рекомендации объектам бытового обслуживания населения:

организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Рекомендации заведениям общественного питания:

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м;

заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери;

место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом;

сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде;

запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Рекомендации нотариусам, адвокатам и аудиторам:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями;

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

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Противоэпидемические меры для зон отдыха и открытых спортплощадок:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;

не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и тд;

не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но готовится ослабить ограничительные меры после 11 мая. Общественное обсуждение возможных послаблений продлится до 6 мая.