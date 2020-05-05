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Факти / Україна / Суспільство

У Києві дозволили продаж фастфуду та кави на винос – список вимог

У Києві дозволили продаж фастфуду у МАФах та чайних і кавових напоїв на винос в умовах карантину.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Якщо продавці виконуватимуть низку вимог, то продаж може бути розпочато вже з 5 травня.

– У розпорядженні йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів, – зазначили у КМДА.

Споживання їжі та напоїв на місці продажу забороняється, а реалізації їжі та напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце.

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На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, у наявності мають бути одноразові серветки та рукавички для відвідувачів.

– Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції у 1,5 м, – підкреслили у КМДА.

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Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів України продовжив карантин до 22 травня.

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