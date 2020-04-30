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Факты / Видео / Украина / Общество

Когда откроют границы: Германия, Польша и Финляндия ждут заробитчан

Несмотря на карантин, правительство позволит выезд за границу украинским заробитчанам, но тольео тем, кому ЕС гарантирует стабильную зарплату и соцпакет минимум на три месяца. Об этом накануне заявил премьер Денис Шмыгаль на встрече с дипломатами ЕС и США.

Глава правительства заявил, что политика Украины сейчас направлена ​​на то, чтобы наоборот возвращать своих граждан домой. Многие считают ограничения чартеров, которыми другие страны готовы забирать украинцев на заработки, наступлением на гражданские свободы. Сейчас за границей работает до 3 млн наших соотечественников. На время карантина вернулось около 150 тыс. Но Европа постепенно выходит из карантина, а это значит, что украинцы снова будут востребованы. Подробнее в сюжете Ольги Чайко и Татьяны Доцяк.

Напомним, из-за урезанных зарплат на протест вышли медики киевской клинической больницы.

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