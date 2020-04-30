Когда откроют границы: Германия, Польша и Финляндия ждут заробитчан
Несмотря на карантин, правительство позволит выезд за границу украинским заробитчанам, но тольео тем, кому ЕС гарантирует стабильную зарплату и соцпакет минимум на три месяца. Об этом накануне заявил премьер Денис Шмыгаль на встрече с дипломатами ЕС и США.
Глава правительства заявил, что политика Украины сейчас направлена на то, чтобы наоборот возвращать своих граждан домой. Многие считают ограничения чартеров, которыми другие страны готовы забирать украинцев на заработки, наступлением на гражданские свободы. Сейчас за границей работает до 3 млн наших соотечественников. На время карантина вернулось около 150 тыс. Но Европа постепенно выходит из карантина, а это значит, что украинцы снова будут востребованы. Подробнее в сюжете Ольги Чайко и Татьяны Доцяк.
Напомним, из-за урезанных зарплат на протест вышли медики киевской клинической больницы.