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Факти / Україна

Українські заробітчани їдуть за кордон: МАУ виконає третій спецрейс

Авіакомпанія МАУ продовжує перевезення українських заробітчан за програмою МЗС та Офісу віце-прем’єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Зокрема, 5 травня з Києва до Франкфурта (Німеччина) вирушить спецрейс.

Раніше аналогічні рейси виконано до Гельсінкі та Лондону.

Окрім того, авіакомпанія отримала замовлення на чартерні перевезення сезонних працівників від Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

Читайте: Україна домовилася з Фінляндією щодо рейсів для сезонних працівників

У МАУ наголошують, що для перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, а обов’язкові документи: трудова віза, контракт  строком від трьох місяців, медична страховка, зокрема на випадок Covid-19.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попри карантин, уряд дозволить виїзд за кордон українським заробітчанам, але лиш тим, кому ЄС гарантує стабільну зарплату і соцпакет щонайменше на три місяці.

Джерело: МАУ

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