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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Всемирный банк дает Украине $150 млн на соцвыплаты и гранты

5 мая Кабмин подписал соглашение из Всемирным банком на кредит в $150 млн.

Эти деньги предназначены для защиты уязвимых слоев населения на период пандемии коронавируса.

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Деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев:

  • $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период пандемии коронавируса;
  • $100 млн для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Интеграция программ выплат социальной помощи с социальными услугами упростит систему, уменьшит социальное отчуждение бедных домохозяйств, улучшит влияние выплат на бедные домохозяйства, уменьшит фискальное давление и предотвратит возникновение зависимости от социальной помощи.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта Рука помощи.

Напомним, послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

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