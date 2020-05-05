Всесвітній банк дає Україні $150 млн на соцвиплати і гранти

5 травня Кабмін підписав угоду з Світовий банком на кредит у $150 млн.

Ці гроші призначені для захисту вразливих верств населення на період пандемії коронавірусу.

Читайте: Для боротьби з коронавірусом: США збільшили допомогу Україні

Гроші виділяються в рамках проекту соціальної підтримки українців;

$50 млн для підтримки вразливих верств населення у період пандемії коронавірусу;

$100 млн для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення.

Інтеграція програм виплат соціальної допомоги із соціальними послугами спростить систему, зменшить соціальне відчуження бідних домогосподарств, покращить вплив виплат на бідні домогосподарства, зменшить фіскальний тиск та запобігатиме виникненню залежності від соціальної допомоги.

Додаткове фінансування буде також направлено на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту Рука допомоги.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії н адати Україні макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.