З 1 червня МОЗ вводить нову систему фінансування лікарень

МОЗ вводить нову систему фінансування лікарень з 1 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, міністерство вже займається питанням про зміни в деяких нормативних актах.

– МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативних актів, якими буде передбачено, що всі установи, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з держбюджету не меншу, ніж в 2019 році, – сказав Степанов.

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До речі, раніше президент України заявив, що соцмережі і його робочий стіл заповнені зверненнями лікарів з усіх куточків України, які стосуються другого етапу медичної реформи.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що доля медичної реформи в Україні буде визначатися результатами аудиту. За його словами, аудит покликаний виявити багато питань до медичної реформи.