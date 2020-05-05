Заробітчани з України зробили вагомий внесок в економіку Польщі – Моравєцкі

Громадяни України, які проживають і працюють у Польщі, є важливим суб’єктом, без якого динамічне економічне зростання у нашій країні було б нижчим, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцкі.

– Сьогодні українці, які знаходяться у Польщі, не повинні хвилюватися про легальність свого перебування. Документи, термін дії яких закінчився в період епідемії, були продовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі, – пише він у статті Солідарність і амбіція на ZN.

За його даними, у Польщі нині живуть близько мільйона українців, які продовжують працювати в умовах пандемії коронавірусу.

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Моравєцкі повідомив, що уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи.

– Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі, – зазначив прем’єр.

Факти ICTV розповідали про те, чи поїдуть українці працювати до Європи після карантину.

Джерело: ZN