Возвращение заробитчан. Поедут ли украинцы работать в Европу после карантина

В связи с эпидемией, в Украину вернулась часть зарбитчан. Эксперты предполагают, что их количество составляет от 300 до 800 тыс. Президент надеется, что большинство этих людей останутся на Родине. Для этого их нужно поощрить, создать дополнительные рабочие места или обеспечить условия для развития бизнеса. И это не о разовой помощи, а о долгосрочном план действий.

Массовое возвращение заробитчан — не только удар по их бюджету, это может поколебать экономику страны в целом. Только в прошлом году эти люди перевели домой $12 млрд. В то же время, соседи-поляки уже взялись поддерживать наших заробитчан. Ведь они потеряли каждого пятого украинском, работавший на стройке. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, сколько людей приехали в Украину, и почему многие решают остаться за границей.

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