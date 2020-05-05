Зеленський затвердив склад делегації на переговорах у Мінську

Склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі для переговорів у Мінську затвердив президент Володимир Зеленський.
Очолює українську делегацію другий президент України Леонід Кучма.
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До складу делегації також увійшли:
- віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник);
- народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації);
- заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко (представник у робочій підгрупі з соціально-економічних питань);
- народний депутат України Андрій Костін (представник у робочій підгрупі з політичних питань);
- заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник у робочій підгрупі з безпекових питань);
- народний депутат України Галина Третьякова (представник у робочій підгрупі з гуманітарних питань).
Кучма та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації.
Нагадаємо, 22 квітня учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.