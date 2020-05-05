PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський затвердив склад делегації на переговорах у Мінську

Склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі для переговорів у Мінську затвердив президент Володимир Зеленський.

Очолює українську делегацію другий президент України Леонід Кучма.

Читайте: Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія

До складу делегації також увійшли:

  • віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник);
  • народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації);
  • заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко (представник у робочій підгрупі з соціально-економічних питань);
  • народний депутат України Андрій Костін (представник у робочій підгрупі з політичних питань);
  • заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник у робочій підгрупі з безпекових питань);
  • народний депутат України Галина Третьякова (представник у робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Кучма та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації.

Нагадаємо, 22 квітня учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.

Джерело: Офіс президента

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх