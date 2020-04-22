Год президента Зеленского: война на Донбассе, достижения Рады и личная мечта

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью об итогах первого года у власти.

Факты ICTV собрали главные тезисы главы государства, которые прозвучали в фильме Год президента Зеленского.

— За год мы много чего не сделали, до многого даже руки не дошли, но дойдут, — сказал президент.

Лидер государства уверен, что за свой президентский срок сможет добиться окончания войны на Донбассе.

— Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично, — сказал президент.

Зеленский добавил, что во время “сложной” встречи лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года Киеву удалось сохранить диалог, и при этом не сдать национальные интересы.

— Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано, — уверяет глава государства.

Зеленский также напомнил, что для завершения войны на Донбассе готов отказаться от Минских договоренностей, если они не принесут результата.

— Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел, — сказал он.

Кроме того, Зеленский указал, что Киеву удалось ускорить переговорный процесс в Минске, и сейчас встречи Трехсторонней контактной группы будут проходить в режиме видеосвязи каждую неделю.

— После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали, — отметил он.

Зеленский подчеркивает, что ради возвращения на Родину всех удерживаемых на оккупированных территориях и в России украинцев готов идти на обмены, которые кто-то может считать неравноценными.

— Я сказал, и я так считаю, и со мной могут не соглашаться много кто, многие украинцы, но я уверен в том, что я прав: за одного нашего военного я отдал бы 50, 100 беркутовцев.

Зеленский заявил, что доволен “молодой” Верховной Радой, которая за 8 месяцев приняла 180 законов.

— В Украине еще не было такой молодой по возрасту Верховной Рады, ментально она другая, особенно эта партия – Слуга народа, — заявил президент.

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Зеленский заявил, что кадровые перестановки в Кабинете министров будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не будет “идеального правительства”. Президент уверен, что он должен и будет влиять на решения, касающиеся состава Кабмина.

— Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, будут влиять, буду делать всё, чтобы того или иного министра мы меняли на другого, — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что после завершения эпидемии коронавируса в стране необходимо менять подход к реформированию системы здравоохранения.

— Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет,- констатировал он.

Также Зеленский заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия Антонов.

— Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Сингапурских Авиалиний. Государство готово выделить на это деньги, — сказал президент.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что удалось сделать Зеленскому на посту главы государства, а над чем еще предстоит поработать.