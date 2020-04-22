Открытие КПВВ, новый обмен и контроль над границей — результаты встречи ТКГ

Участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

Также продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

В рамках работы группы по безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

Кроме того, продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.

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Киев также инициировал создание в пределах ТКГ рабочей группы при участии представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы.

Как сообщалось, нормандская четверка утвердила дату переговоров на уровне министров.