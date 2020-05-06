В Киеве дорожники ремонтируют 14 мостов и капитально ремонтируют девять улиц.
На 12 улицах продолжается средний ремонт, сообщил мэр Виталий Кличко.
— Некоторые улицы не обновляли по 30-40 лет, — говорит Кличко.
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Продолжается капитальный ремонт:
- на просп. Степана Бандеры;
- на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской;
- на Борщаговском путепроводе;
- на просп. Любомира Гузара;
- на ул. Покровская, Пушкинская, Золотоворотская, Никольско-Ботаническая.
Завершают реконструкцию ул. академика Туполева.
В этом году в Киеве отремонтируют 1 тыс. км дорог с 1 667 км имеющихся в столице, говорит Виталий Кличко.
Напомним, Кабинет министров взялся за внедрение программы Большое строительство. Там рассчитывают на то, что в дорожное строительство вложат более 100 млрд грн до конца года.