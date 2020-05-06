В Киеве дорожники ремонтируют 14 мостов и капитально ремонтируют девять улиц.

На 12 улицах продолжается средний ремонт, сообщил мэр Виталий Кличко.

— Некоторые улицы не обновляли по 30-40 лет, — говорит Кличко.

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Продолжается капитальный ремонт:

на просп. Степана Бандеры;

на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской;

на Борщаговском путепроводе;

на просп. Любомира Гузара;

на ул. Покровская, Пушкинская, Золотоворотская, Никольско-Ботаническая.

Завершают реконструкцию ул. академика Туполева.

В этом году в Киеве отремонтируют 1 тыс. км дорог с 1 667 км имеющихся в столице, говорит Виталий Кличко.

Напомним, Кабинет министров взялся за внедрение программы Большое строительство. Там рассчитывают на то, что в дорожное строительство вложат более 100 млрд грн до конца года.