Де у Києві ремонтують дороги (СПИСОК)

У Києві дорожники ремонтують 14 мостів та капітально лагодять дев’ять вулиць.

На 12 вулицях триває середній ремонт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Деякі вулиці не оновлювали по 30-40 років, – говорить Кличко.

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Триває капітальний ремонт:

на просп. Степана Бандери;

на ділянці між вул. Йорданською і шляхопроводом на вул. Богатирській;

на Борщагівському шляхопроводі;

на просп. Любомира Гузара;

на вул. Покровська, Пушкінська, Золотоворітська, Микільсько-Ботанічна.

Завершують реконструкцію вул. академіка Туполєва.

Цього року у Києві відремонтують 1 тис. км доріг з 1 667 км наявних у столиці, каже Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів взявся за впровадження програми Велике будівництво. Там розраховують на те, що у дорожнє будівництво вкладуть понад 100 млрд грн до кінця року.