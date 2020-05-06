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Факти / Україна / Суспільство

Де у Києві ремонтують дороги (СПИСОК)

У Києві дорожники ремонтують 14 мостів та капітально лагодять дев’ять вулиць.

На 12 вулицях триває середній ремонт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Деякі вулиці не оновлювали по 30-40 років, – говорить Кличко.

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Триває капітальний ремонт:

  • на просп. Степана Бандери;
  • на ділянці між вул. Йорданською і шляхопроводом на вул. Богатирській;
  • на Борщагівському шляхопроводі;
  • на просп. Любомира Гузара;
  • на вул. Покровська, Пушкінська, Золотоворітська, Микільсько-Ботанічна.

Завершують реконструкцію вул. академіка Туполєва.

Цього року у Києві відремонтують 1 тис. км доріг з 1 667 км наявних у столиці, каже Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів взявся за впровадження програми Велике будівництво. Там розраховують на те, що у дорожнє будівництво вкладуть понад 100 млрд грн до кінця року.

Джерело: КМДА

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