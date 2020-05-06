Гигантский смерч в Мелитополе попал на видео

В Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч высотой более 11 км. Стихия сорвала крыши домов и повредила линии электроопор.

Пострадали от стихии села Степное и поселок Малый Утлюг. Мощные ветры сорвали десятки листов шифера на зданиях и разбросали вокруг. Смерч достигал в высоту сотни метров.

Специалисты Мелитопольской метеостанции заметили, что кучево-дождевое (грозовое) облако поднималась до высоты 11 км.

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К счастью, в результате смерча никто не пострадал, а разрушения были незначительными. По словам жителей района, такие явления стали происходить все чаще.

Синоптики объяснили, что смерч 5 мая образовался на стыке теплых и холодных атмосферных фронтов. Он был кратковременным, но достигал огромной высоты.

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