Гігантський смерч в Мелітополі потрапив на відео

У Мелітополі Запорізької області пронісся потужний смерч висотою понад 11 км. Стихія зірвала дахи будинків та пошкодила лінії електроопор.

Постраждали від стихії села Степове і селища Малий Утлюг. Потужні вітри зірвали десятки листів шиферу на будівлях і розкидали навколо. Смерч досягав у висоту сотні метрів.

Фахівці Мелітопольської метеостанції зауважили, що купчасто-дощова (грозова) хмара підіймалася до висоти 11 км.

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На щастя, в результаті смерчу ніхто не постраждав, а руйнування були незначними. За словами мешканців району, такі явища стали відбуватися все частіше.

Синоптики пояснили, що смерч 5 травня утворився на стику теплих і холодних атмосферних фронтів. Він був короткочасним, але сягав величезної висоти.

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