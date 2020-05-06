Харьковские теплотрассы уменьшат стоимость за тепло и горячую воду в платежках за апрель.

Коммунальное предприятие Харьковские тепловые сети приняли решение об уменьшении размера начислений из-за того, что фактическая стоимость газа за апрель была меньше.

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В апреле цена поставки природного газа была 3476,40 грн. за 1 тыс.куб.м, а в структуре действующих тарифов закладывали 7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м.

— Учитывая изменение стоимости поставки природного газа на основе механизма требований, которые указанные в Постановлении КМУ от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений для населения за апрель 2020 года будут меньше, — сообщает пресс-служба предприятия.

По информации ХТС, начисления за услуги центрального теплоснабжения будут снижены на 30,34%, за центральное снабжение горячей водой — на 27,03% (для пользователей полотенцесушителей) и на 26,77% (для тех, у кого сушки нет) .

Ранее Факты ICTV писали, что киевляне задолжали почти 6 млрд грн за коммунальные услуги за карантина.

Источник: КП Харьковские тепловые сети