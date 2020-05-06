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Факти / Україна / Суспільство

Харків’янам зменшать вартість тепла та гарячої води у платіжках за квітень

Харківські теплотраси зменшать вартість за тепло та гарячу воду у платіжках за квітень.

Комунальне підприємство Харківські теплові мережі ухвалили рішення про зменшення розміру нарахувань через те, що фактична вартість газу за квітень була меншою.

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У квітні ціна постачання природного газу була 3476,40 грн. за 1 тис.куб.м, а у структурі чинних тарифів закладали 7482,61 грн. за 1 тис.куб.м.

 – Враховуючи зміну вартості постачання природного газу, на основі механізму вимог, що окреслені Постановою КМУ від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань для населення за квітень 2020 року будуть меншими, – повідомляє прес-служба підприємства.

За інформацією ХТМ, нарахування за послуги центрального теплопостачання будуть знижені на 30,34%, за центральне постачання гарячої води – на 27,03% (для користувачів сушарки для рушників) та на 26,77% (для тих, у кого  сушки немає).

Раніше Факти ICTV писали, що кияни заборгували майже 6 млрд грн за комунальні послуги через карантин.

Джерело: КП Харківські теплові мережі

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