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Факты / Украина / Общество

Кабмин возобновил работу пункта пропуска Рава-Русская на границе с Польшей

Контрольний пункт пропуска Рава-Русская на границе с Польшей принял решения открыть Кабмин.

Восстановление работы пункта пропуска позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП Ягодин и Краковец.

— Открытие КПП будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом, — добавили в правительстве.

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Кроме того, правительство решило открыть для морского сообщения Скадовский морской торговый порт.

Как писали Факты ICTV, правительство отчитывается, что на борьбу с распространением Covid-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств.

Источник: Кабмин

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