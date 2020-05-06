Карантин в Украине: что происходит 6 мая (КАРТА)

6 мая в Украине зафиксировали 487 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество больных выросло до 13 184.

В общем 327 человек умерли, а 2 097 пациентов выздоровели.

Резкое увеличение больных зафиксировали во Львовской (+39) и Днепропетровской (+90) областях.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждено один случай заболевания коронавирус.

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Не падает количество больных в Киеве — 69 случаев. Здесь продолжают заражаться монахи и священники Киево-Печерской лавры (+17).

Ослабление карантина и протесты

В райцентре Бережаны на Тернопольщине заработал первый рынок в условиях карантина.

В Киеве разрешили работать кофейням на вынос. Открылись первые три рынка — в Голосеевском, Деснянском районе и на станции метро Лесная.

В центр Киева утром съехались предприниматели со всей Украины на акцию протеста против ограничений во время карантина.

Участники акции требовали ослабить карантин для бизнеса и не применять его избирательно. В частности, дать возможность работать малому и среднему бизнесу.

Власть

Правительство отчитывается, что на борьбу с распространением Covid-19 уже потрачено более 1800000000 грн бюджетных средств.

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая и на Дня победы 9 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В обед 6 мая, в Киев из Китая прибыл самолет Ан-225 Мрия с гуманитарной помощью. Медицинский груз закупила компания Нафтогаз. Доставили 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

Как сообщали Факты ICTV, если так называемые паспорта здоровья будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, так сделает сделает и Украина.