PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кабмін відновив роботу пункту пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею

Контрольний пункт пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею ухвалив відкрити Кабмін.

Відновлення роботи пункту пропуску дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП Ягодин та Краківець.

– Відкриття КПП сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому, – додали в уряді.

Читайте: Україна введе паспорти здоров’я для туристів, якщо так буде в усьому світі

Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення Скадовський морський торговельний порт.

Як писали Факти ICTV, уряд звітує, що на боротьбу з поширенням Covid-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.

Джерело: Урядовий портал

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх