Кабмін відновив роботу пункту пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею

Контрольний пункт пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею ухвалив відкрити Кабмін.

Відновлення роботи пункту пропуску дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП Ягодин та Краківець.

– Відкриття КПП сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому, – додали в уряді.

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Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення Скадовський морський торговельний порт.

Як писали Факти ICTV, уряд звітує, що на боротьбу з поширенням Covid-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.