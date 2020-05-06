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Факты / Украина

Кабмин выделил 11,2 млн грн на жилье пострадавшим из-за пожаров на Житомирщине

Кабинет министров выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья для нуждающихся в отселении из домов, которые были разрушены в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области.

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

11,2 млн грн пойдут на приобретение модульных домов жителям, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля.

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В результате пожара в Овручском районе Житомирской области пострадало около 11 жилых домов.

Напомним, в Житомирской области в результате масштабных лесных пожаров выгорели целые деревни. Наибольший вред нанесен селам Нижняя Рудня, Магдин и Личманы Овручского района.

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